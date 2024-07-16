На Украине считают, что во главе ВСУ может оказаться «мясник»

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинские власти хотят найти «большого мясника» на пост главы ВСУ, чем действующий главнокомандующий Александр Сырский. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

«Офису во главе ВСУ нужен больший "мясник", чем нынешний», — поделился парламентарий.

Дубинский отметил, что сейчас Киев предпринимает попытки отстранить руководство украинской армии, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя. Командование ВСУ понимает, что контрнаступление по требованию политического руководства, может иметь «катастрофические последствия».

Нардеп также считает, что, дискредитируя нынешнее руководство ВСУ, офис президента Украины хочет привести на верхушку молодых командиров, которые руководствуются логикой «победа или смерть».

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