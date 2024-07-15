Закрывшая Трампа от стрелка телохранительница оказалась уроженкой России

Закрывшая бывшего президента США Дональда Трампа при покушении телохранительница родилась в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Рязань».

По информации источника, женщина-секьюрити является уроженкой города Скопина и мастером спорта по рукопашному бою и карате, а также ученицей рязанского тренера Ольги Новиковой.

В 2000 году россиянка вместе с семьей переехала в США, где работала тренером и проходила учебу в университете. Позднее она окончила школу частных телохранителей, что в итоге каким-то образом позволило ей стать телохранительницей Дональда Трампа.

Напомним, покушение на Дональда Трампа было совершено во время его выступления перед сторонниками в Пенсильвании 13 июля. Снайпер выстрелил в политика, расположившись в здании рядом с местом проведения митинга. В результате стрельбы Трамп был ранен в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США.

Самого стрелка удалось ликвидировать. Во время ЧП также погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения.

Позднее мы писали, что в Британии решили усилить безопасность Карла III после покушения на Трампа.