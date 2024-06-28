Мужа Елены Блиновской объявили в федеральный розыск по уголовному делу о неуплате налогов

Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея Блиновского объявили в федеральный розыск, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, мужчину объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов - в графе об основании для розыска указано «разыскивается по статье УК».

Уточняется, что в отношении Блиновского возбуждено уголовное дело по ч.2 п. б статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере). В розыск он был объявлен еще в начале июня.

Его сослуживец, бывший адвокат Эльман Пашаев считает, что розыск Блиновского необоснован, так как он контрактник и его местоположение известно.

Напомним, после возбуждения уголовного дела против Елены Блиновской Алексей уехал в зону СВО. Утром 28 июня Пашаев, получивший ранение в зоне СВО, рассказал, что вернулся в расположение части и сейчас вместе Алексеем Блиновским находится в Красногоровке. Он утверждает, что еще в мае их перевели в штурмовое подразделение. «Никто в увольнение не ходит. Идут жесткие бои. Город надо освободить», - завил Пашаев.

Как сообщалось ранее, ФНС начислила Елене Блиновской долг в 220 млн. По мнению адвоката, налоговая допустила ошибку в расчетах. На данный момент долг блогера составляет 1 411 466 254 рублей.