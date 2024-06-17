SHOT: адвокат Блиновской заявил, что ФНС начислила ей долг в 220 млн незаконно

Адвокат Елены Блиновской заявил, что ФНС начислила ей долг в 220 млн незаконно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Представитель Елены убежден, что налоговая, изучившая 60 тысяч листов из банковских выписок, совершила ошибку в расчетах. На данный момент долг блогера составляет 1 411 466 254 рублей.

ФНС не согласна с выдвинутыми обвинениями. Отмечается, что доход Елены со всех юрлиц составляет 5 млрд.

Как сообщает источник, суд Москвы оставил жалобу Елены на сумму долга без удовлетворения.

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