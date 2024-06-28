«Идут жесткие бои»: получивший ранение Эльман Пашаев раскрыл, где находится Алексей Блиновский

Экс-адвокат Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне СВО, сообщил, что вернулся в расположение части и сейчас вместе с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским находится в Красногоровке.

По его словам, в населенном пункте под Марьинкой в ДНР идут ожесточенные бои.

«Вообще-то, мы с мая здесь, и никто в увольнение не ходит. Идут жесткие бои. Город надо освободить», — заявил Пашаев Пятому каналу.