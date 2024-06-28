«Идут жесткие бои»: получивший ранение Эльман Пашаев раскрыл, где находится Алексей Блиновский
© Kashaev Pavel/East News
Экс-адвокат Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне СВО, сообщил, что вернулся в расположение части и сейчас вместе с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским находится в Красногоровке.
По его словам, в населенном пункте под Марьинкой в ДНР идут ожесточенные бои.
«Вообще-то, мы с мая здесь, и никто в увольнение не ходит. Идут жесткие бои. Город надо освободить», — заявил Пашаев Пятому каналу.
Недавно Пашаев рассказал, что находится в зоне боевых действий уже два года. Впервые информация о том, что экс-адвокат на СВО, появилась в мае минувшего года — тогда Пашаев заявил, что занимается доставкой гуманитарных грузов на фронт.
В начале мая появилась информация, что Пашаев получил ранение ноги и контузию под Угледаром. Из-за полученной травмы он не мог ходить и был перевезен в Москву.
Ранее стало известно, что муж блогерши Елены Блиновской перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр. Приказ о переводе Алексея из 95-го стрелкового полка пришел от 1-го армейского корпуса. Коллектив тепло принял Блиновского: он быстро учится и уже две недели находится на передовой.