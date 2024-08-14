Минфин предложил поднять зарплаты госслужащим

Минфин считает необходимым сократить число государственных служащих и увеличить зарплаты остальным. Об этом в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» рассказал глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

Как признался Силуанов, в ведомстве считают, что нет необходимости в большой численности служащих в государственном секторе.

«Мы как Минфин всегда выступали за то, чтобы нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора. Давайте лучше сократим количество работников, государственных служащих. И повысим им зарплату», — поделился министр финансов.

В то же время он отметил, что увеличение зарплат требует больших расходов, а в настоящий момент ключевой задачей является обеспечение поддержки СВО.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил президенту РФ Владимиру Путину об эвакуации 70% населения Шебекино.

Также сообщалось, что осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова освободился из колонии и отправился на СВО.