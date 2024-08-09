Осужденный по делу об убийстве Немцова освободился из колонии и отправился на СВО
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Стало известно об освобождении из колонии Темирлана Эскерханова - одного из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Еще весной он подписал контракт с Минобороны, позже был помилован и сейчас находится в зоне СВО.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что контракт датирован мартом 2024 года. После подписания документа Эскерханова помиловали и освободили из тюрьмы.
Осужденный поступил в штурмовое подразделение и «сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО». По информации источника, контракт заключен на один год.
Эскерханов единственный, кто из пяти осужденных по делу Немцова изъявил желание участвовать в СВО. Другие продолжают находиться в колонии.
После убийства Немцова в 2015 году были задержаны пятеро человек. Суд назначил им тюремное заключение – все получили разные сроки от 11 до 20 лет. Эскерханов осужден на 14 лет.
Ранее сообщалось, что участник СВО подарил почку 28-летнему сыну для трансплантации.