Ситуация в Белгородской области ухудшается, 70% населения Щебекино эвакуировано: главное из доклада Гладкова Путину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с докладом во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации в регионе. Он отметил, что 70% населения Щебекино было эвакуировано. Об этом сообщает mk.ru.

По словам Гладкова, территорию города покинуло порядка 50-70% жителей, так как там складывается самая тяжелая ситуация. Как отмечает «Фонтанка», глава региона подчеркнул, что с начала года улучшилась обстановка только в самом Белгороде. А в приграничье, напротив, - все стало хуже.

Вячеслав Гладков заявил, что за последнее время возросло количество обстрелов и атак БПЛА. За два с половиной года пострадали более 30 тысяч домов и квартир мирных жителей. По словам губернатора, люди не могут получить гарантию безопасности, поэтому социальная напряженность растет.

Выступил с докладом также губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он заявил, что ситуация в регионе стабильная. Владимир Путин подчеркнул, что, если спокойная обстановка сохраняется сегодня, то это не значит, что так будет и завтра.

Ранее в Курской области блогер спас от ВСУ несколько сотен человек.