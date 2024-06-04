Михаил Ходорковский* готовит иск в суд против лидера ФБК* Певчих*

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский*(признан в РФ иностранным агентом) намерен обвинить главу ФБК** (признан экстремистской организацией, деятельность в РФ запрещена) Марию Певчих*** (признана в РФ иностранным агентом) в клевете и подать иск о защите чести и деловой репутации. Об этом пишет RT.

По информации источника, Певчих**в настоящий момент занимается сбором компромата на экс-совладельца ЮКОСа. В частности, команда женщины ищет любую информацию, которая способна навредить репутации Ходорковского.

Уточняется, что компромат собираются использовать для шантажа с целью вынудить беглого российского олигарха отказаться от судебных исков к ФБК**.

Ранее сообщалось, что запущенная президентом Украины Владимиром Зеленским мобилизация мешает проведению мирной конференции.

Также журналистка Маргарита Симоньян высмеяла актера Джорджа Клуни, назвавшего слова о преследовании российских журналистов «оговоркой».

*(признан в РФ иностранным агентом) **(признан экстремистской организацией, деятельность в РФ запрещена) ***(признана в РФ иностранным агентом)