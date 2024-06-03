В швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня пройдет мирный саммит по Украине. На него приглашены представители разных стран за исключением России. Однако гостей может оказаться в разы меньше из-за действий киевского режима, возглавляемого президентом Владимиром Зеленским, передает Telegram-канал Легитимный.

Дело в том, что потенциальные участники мероприятия крайне недовольны мобилизацией, которую объявил в стране украинский глава. Их пугает то, что Зеленский пытается создать иллюзию готовности граждан вступать в армию, пишут журналисты.

В реальности против народа Незалежной применяются репрессии. Они необходимы, чтобы сделать украинцев более сговорчивым перед отправкой на фронт. Подобное отношение к людям недопустимо, считают возможные участники мирной конференции, и поэтому отказываются от ее посещения.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего направить на Украину психотерапевтов. Они, по словам главы государства, нужны для оказания помощи военнослужащим.