Маргарита Симоньян высмеяла Клуни, назвавшего слова о преследовании российских журналистов «оговоркой»

Журналистка Маргарита Симоньян посмеялась над актером Джорджом Клуни, оправдавшимся за заявления о преследовании представителей прессы. В личном Telegram-канале она опубликовала видео с кричащим звездой кинематографа и напомнила об «известной песне Михаила Круга».

Отметим, что ранее появилась информация, что фонд Клуни добивается от стран ЕС и Международного уголовного суда (МУС) арестов российских журналистов, освещающих СВО на Украине. Чуть позже, когда новость распространилась в СМИ, актер поспешил оправдаться. Он отметил, что его неправильно поняли и никаких преследований на самом деле не будет.

Новое заявление не пропустила Маргарита Симоньян и отреагировала на него в личном блоге.

«Джордж Клуни заявил, что никто никого не собирался преследовать. По его словам, сотрудница фонда просто «неправильно выразилась», а так его организация против журналистов не идет, даже если с ними не согласна. (Звучит известная композиция Михаила Круга)», - написала журналистка в посте.

Напомним, что директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат не раскрывала имена журналистов, которых якобы собирались преследовать.

Ранее муж Маргариты Симоньян проиграл в суде почти 300 тысяч рублей.