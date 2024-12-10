Маск и сын Трампа оценили мем, где Зеленского сравнили с героем «Один дома 2»

Американского миллиардера Илона Маска и сына избранного президента США Дональда Трампа-младшего рассмешил мем, посвященный президенту Украины Владимиру Зеленскому в образе Кевина Маккаллистера из фильма «Один дома 2». Соответствующий пост основатель SpaceX и сын политика прокомментировали смеющимися смайликами в соцсети X.

В соцсети размещена картинка, где на верхней части показан момент из киноленты, где Трамп, исполнивший эпизодическую роль, показывает маленькому мальчику Кевину Маккаллистеру дорогу.

На нижней части картинки был представлен снимок со встречи Зеленского и Трампа, напоминающий кадр из фильма. При этом украинскому лидеру еще пририсовали шапку, как у Кевина.

Уточняется, что автором мема является американский политический активист и ведущий Джек Пособец.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп встретился с принцем Уильямом и назвал его красивым.

Также президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что Дональд Трамп сейчас находится не в безопасности.