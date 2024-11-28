Владимир Путин считает, что Дональд Трамп не в безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, избранный глава США Дональд Трамп сейчас не в безопасности. Об этом российский лидер рассказал в разговоре с журналистами.

Путин назвал Трампа «умным» и «достаточно опытным» человеком. Он также отметил, что президент США «прошел очень серьезное испытание» - борьбу за возврат в Белый дом.

«Меня больше всего поразило не то, что в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы вплоть до попытки убийством. На мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. В истории США были разные случаи. Я думаю, он человек умный, осторожный», - произнес Путин. Соответствующие кадры с выступления главы государства приводит Telegram-канал СМОТРИ.

Также российского президента поразило, что в ходе борьбы с Трампом «осуществляли нападки на членов семьи». Судебные процедуры против политика он назвал унизительными и необоснованными.

Ранее Путин извинился перед бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель за ситуацию с лабрадором Кони в Сочи. Он признался, что на тот момент не знал о ее страхе перед собаками.