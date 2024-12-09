«Он красавчик»: Дональд Трамп высоко оценил принца Уильяма

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с британским принцем Уильямом во время церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже и восхитился его красотой. Об этом пишет New York Post.

Американский политик посетил Европу в преддверии скорой инаугурации. В числе прочих лидеров он провел встречу со старшим сыном короля Великобритании Карлом III. Трамп тепло отозвался о принце и обратил внимание на его красоту.

«Он красавчик. Он выглядел очень, очень красивым вчера вечером. Некоторые люди выглядят лучше вживую. Он выглядел великолепно. Он выглядел очень мило, и я сказал ему об этом», — поделился Трамп.

Избранный лидер США уточнил, что в рамках беседы они с наследником британского престола обсудили здоровье Кейт Миддлтон и короля Карла III.

«Я спросил его о жене, и он сказал, что у нее все хорошо. Я спросил его об отце, и он сказал, что его отец борется, а он любит отца и любит жену, так что это было грустно. Мы отлично поговорили полчаса, чуть больше получаса», — раскрыл детали разговора американский политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп сейчас находится не в безопасности.