«Lady in red в здании»: Ксения Собчак оценила красное платье Валентины Матвиенко на инаугурации президента
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Журналистка Ксения Собчак похвалила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за модный образ на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.
Для торжественного мероприятия сенатор выбрала платье миди ярко красного цвета с облегающим силуэтом и классические туфли-лодочки на высоком каблуке в этом же оттенке. Образ Матвиенко дополнила украшениями из натурального жемчуга.
«Lady in red в здании. И какие шпильки!» - прокомментировала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» появление Матвиенко в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Собчак обратила внимание на высоту каблука 75-летнего политика и подчеркнула, что другие женщины, присутствовавшие на церемонии, не выглядели так эффектно.
«Ну, Матвиенко реально ок. Особенно, если вспомнить, что кто-то из коллег под красное платье ботиночки надел», - иронично отметила Собчак.
7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин обошел конкурентов и набрал рекордные 87,28% голосов.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал композитора Александру Пахмутову на инаугурации в Кремле. Он поцеловал 94-летнюю пианистку, когда шел принимать присягу.