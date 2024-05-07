Валентина Матвиенко пришла на инаугурацию Путина в красном облегающем платье

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. Для торжественного мероприятия она выбрала яркое платье миди с облегающим силуэтом.

Telegram-канал «Антиглянец» опубликовал фотографию, на которой запечатлена Матвиенко, проходящая по красной ковровой дорожке в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Образ она дополнила колье из натурального жемчуга, серьгами-каплями и крупными перстнями на руках.

«Валентина Матвиенко сегодня в символичном красном. И в жемчугах», — отметили журналисты.

7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин обошел конкурентов с рекордными 87,28% голосов.

Ранее американский актер Стивен Сигал приехал на инаугурацию президента Путина. На торжественную церемонию в Кремль одними из первых прибыли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров.