Владимир Путин поприветствовал поцелуем Александру Пахмутову на инаугурации

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал композитора Александру Пахмутову на инаугурации в Кремле. Он поцеловал 94-летнюю пианистку, когда шел принимать присягу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

7 мая в Москве прошла инаугурация президента РФ 2024. Владимир Владимирович официально вступил в должность главы государства. На церемонии в Андреевском зале собрались первые лица страны, а также некоторые знаменитости. Среди них актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, и композитор Александра Пахмутова, которая после смерти мужа все реже появляется на публике.

Музыкант стояла в первых рядах, когда по залу проходил Путин. Заметив Александру Николаевну, он подошел к ней и поцеловал, после чего пошел принимать присягу.

Напомним, что супруг Пахмутовой Николай Добронравов умер 16 сентября 2023 года в возрасте 94-х лет. Перед уходом из жизни поэт серьезно болел. Потеря мужа сильно сказалась на композиторе, так как они вместе прожили много лет. Первое время Александра Николаевна не покидала дом, не давала никаких комментариев, но сейчас уже начала постепенно возвращаться к работе.

Ранее Стивен Сигал высказался об инаугурации Владимира Путина.