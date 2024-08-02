«Кто-то специально делает»: на Олимпийских играх в Париже перепутали флаги России и СССР

На Олимпийских играх в Париже произошла ошибка с флагами России и СССР. Ее заметили во время онлайн-трансляции метания молота.

Подробности приводит 78.ru.

На экране рассказывали о достижениях советских спортсменов в 1986 и 1988 годах. Напротив олимпийского рекорда Сергея Литвинова в 1988 году указали флаг России вместо СССР.

Этот «ляп» не первый у организаторов Олимпиады. В прошлый раз во время соревнований по плаванию показали российский флаг напротив рекорда пловчихи Евгении Чикуновой. Хотя при этом правила МОК запрещают демонстрацию триколора.

В Сети так прокомментировали новую ошибку с флагами: «Ощущение, что там кто-то это всё специально делает», «А что там происходит? Они там все пьяные что ли?»

Ранее многие раскритиковали открытие Олимпиады в Париже. Журналистка Ксения Собчак назвала церемонию «чудовищной». Также на открытии во время выступления певицы Леди Гаги упал один из танцоров.