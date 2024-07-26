«Вспомните Пекин, Сочи»: Ксения Собчак назвала «чудовищным» открытие Олимпийских игр в Париже

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала открытие Олимпийских игр в Париже. Она назвала его «чудовищным» и сочла решение сделать город декорацией «адовой безвкусицей».

«Какое -то просто чудовищное открытие Олимпиады. Или я что-то не понимаю?» - говорится в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она считает, что идея сделать город декорацией звучала хорошо, но ожидание и реальность в данном случае не совпали. Собчак назвала открытие «адовой безвкусицей».

«Вспомните Пекин - великолепное открытие, Токио - супер, Сочи…», - размышляет Собчак.

Она удивляется, «как можно было не понять, что идея не работает».

«В итоге – машем флажками на фоне картонных декораций по мутной реке в дождь», - написала она.

При этом Собчак отметила, что ее коллегам понравилось открытие. Они назвали церемонию «грандиозной».

«Имеют право, мы в конце концов в свободной стране живем. Но мне не ок», - заключила журналистка.

Мнение Собчак разделил ее муж Константин Богомолов. Он написал на своей странице в соцсетях: «Мда… если даже по телевизору так тухло… Ааа как же это смешно».

Ранее стало известно, что открытие Олимпиады собирается посетить певица Алсу. Она улетела в Париж, хотя в Москве начался бракоразводный процесс с Яном Абрамовым.