Танцор певицы Леди Гаги упал во время открытия Олимпиады в Париже

Мужчина из подтанцовки певицы Леди Гаги упал во время открытия Олимпиады в Париже. Момент инцидента попал на видео.

На падение танцора обратил внимание Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Леди Гага открыла Олимпиаду. Один из танцоров, который со всеми исполнял номер вместе с певицей, упал на спину. На падение отвлеклись другие. Несмотря ни на что, мужчина поднялся и продолжил танцевать.

Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак раскритиковала церемонию открытия и указала, что идея сделать город декорацией обернулась «адовой безвкусицей». Она вспоминала церемонии открытия в Пекине и Сочи, но начало Игр в Париже сочла «чудовищным».

Ее поддержал супруг, режиссер Константин Богомолов. Он отметил, что даже по телевизору открытие выглядит «тухло» и смешно.