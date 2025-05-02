Компания Tefal подала в суд на психолога Веронику Степанову и потребовала 2 миллиона
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На психолога Веронику Степанову подали в суд. Истцом выступила компания Tefal.
Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Исковое заявление поступило в арбитражный суд Санкт-Петербурга. Истец требует взыскать с психолога 2 млн рублей. Предварительно, поводом для иска стало нарушение авторских прав.
Источник отмечает, что ответчица проживает в Мексике, а не в Петербурге. Пока непонятно, как она сможет отвечать по иску производителя бытовых приборов и посуды.
Степанова известна критикой в адрес знаменитостей. Так психолог утверждала, что блогер Ксения Бородина выходит замуж за очередного альфонса, имея в виду Николая Сердюкова.
По поводу певицы Анны Седоковой и ее отношений с мужчинами психолог заявляла, что та «эмоционально истощает и потрошит бедолаг до нитки».