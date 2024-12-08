«Очередной альфонс»: психолог Степанова предрекла крах браку Бородиной и Сердюкова

Накануне Ксения Бородина объявила радостную новость — телеведущая выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Пара встречается около полугода, но уже решила узаконить отношения. Пока одни поздравляют звезду, другие утверждают, что она совершает ошибку. Психолог Вероника Степанова уверена, что Николай — альфонс.

«Ну тут, как говорится, к бабке не ходи, созависимая чудо-психолог — Бородина, выходит замуж за очередного альфонса», — написала Вероника Степанова в своем Telegram-канале.

Психолог призвала запастись попкорном и наблюдать за стремительно развивающимся романом.

Степанова отметила, что ей жаль дочерей Ксении. По мнению эксперта, «дети новому папе не рады». Теперь им придется жить в доме, где ходит в трусах чужой мужик. Особенно Вероника жалеет старшую дочь звезды, которая уже сталкивается с не первым мужчиной матери.

Предложение Ксения получила по время закрытой экскурсии по ночному Эрмитажу. Она расчувствовалась, когда Николай встал перед ней на одно колено. Бородина согласилась и тут же обняла и поцеловала новоиспеченного жениха, а после начала рассматривать кольцо.

Напомним, Бородина познакомилась с Сердюковым на съемках шоу «Последний герой», которые проходили этим летом на Алтае.

Ранее телеведущая показала помолвочное кольцо, которое ей подарил жених. Оно стоит приблизительно 5 млн рублей.