«Потрошит бедолаг до нитки»: Вероника Степанова высказалась об Анне Седоковой

Вероника Степанова заявила, что Анна Седокова разрушает судьбы мужчин. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Психолог Вероника Степанова высказалась об Анне Седоковой, бывший муж которой накануне совершил суицид. По словам Степановой, певица является представительницей типа женщин, которых «хочется любить, спасать и завоевывать».

«Аня, ровно как и другие черные вдовы, при помощи бессознательных манипуляций эмоционально истощает и потрошит бедолаг до нитки. Ну и как вы можете заметить, мужчины подобного натиска не выдерживают», — рассказала она.

При этом Степанова прошлась и по скончавшемуся Янису Тимме.

«Что же касается баскетболиста (бросившего жену с годовалым ребенком), он должен был понимать — спортсмены обречены на стремительное банкротство, а скользкие певички на предательство», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что психолог Степанова предрекла крах браку Бородиной и Сердюкова.