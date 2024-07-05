Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака в ходе аудиенции в Букингемском дворце. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на королевскую пресс-службу.

«Риши Сунак подал прошение об отставке, которое Его Величество любезно принял», — сказано в заявлении.

Уточняется, что Риши Сунак возглавлял правительство Британии с 25 октября 2022 года. В отставку он подал по итогам парламентских выборов в стране, победу на которых удалось одержать оппозиционной Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, получившей 326 из 650 мест.

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