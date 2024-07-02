Видели в последний раз на прогулке с женой: СМИ бьют тревогу из-за пропажи Эмманюэля Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон не появляется на публике после того, как были оглашены результаты первого тура выборов. Впереди оказалась партия «Национальное объединение» Марин ле Пен и Жордана Барделлы. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на иностранные СМИ.

По информации источников, в последний раз Макрона видели за несколько часов до оглашения итогов первого тура. Он был на прогулке вместе с женой Бриджит. Однако после этого он пропал.

Напомним, что сейчас во Франции проходят досрочные выборы, чего не было с 1997 года. Голосование организовано в два тура. Первый прошел 30 июня, второй назначен на 7 июля. Пока лидирует «Национальное объединение» с результатом 29,25% голосов. Партия Макрона «Вместе за Республику» на третьем месте - 20,04% голосов.

К слову, сейчас начинаются предвыборные кампании в США. 27 июня прошли первые дебаты кандидатов от Республиканской партии Дональда Трампа и действующего президента Джо Байдена.

Ранее американский ведущий посоветовал Джо Байдену убить Дональда Трампа.