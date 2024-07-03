«Я полностью за»: Клинтон вступила в сговор с «Порошенко», чтобы помешать победе Трампа в США

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала новой жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса. В разговоре с фейковым бывшим президентом Украины Петром Порошенко она согласилась на сговор против Дональда Трампа. Беседа была опубликована в Telegram-канале блогеров.

Вован и Лексус уже давно делают свой контент на пранках. Они звонят звездам, представляются высокопоставленными людьми и выводят их на откровения. Последний розыгрыш они решили посвятить Хиллари Клинтон. Они связались с ней под именем Петра Порошенко и обсудили стратегию против Трампа.

Клинтон отметила, что считает экс-президента США «плохим человеком», поэтому она готова на все, чтобы не дать ему победить на выборах. Пранкеры предложили ей что-нибудь найти, чтобы «атаковать» Трампа, и она согласилась на сговор с Порошенко.

«Хорошо. Что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек», – заявила Хиллари Клинтон.

Ранее американский ведущий посоветовал Джо Байдену убить Дональда Трампа.