Кайли Дженнер впервые вышла в свет после личной трагедии

Американская предпринимательница Кайли Дженнер пришла на церемонию вручения премии «Оскар» со своим возлюбленным Тимоти Шаламе. Об этом сообщает Radar Online.

Напомним — ранее она пропустила вручение премии Гильдии киноактеров США, на котором также присутствовал Шаламе, из-за смерти близкого друга и парикмахера Хесуса Герреро. Ходили слухи, что звезда из-за сложного эмоционального состояния не посетит и «Оскар». Это появление стало для нее первым публичным после тяжелой потери.

Для мероприятия Дженнер выбрала платье от Miu Miu с индивидуальным кроем, подчеркивающее, как отмечает Radar Online, ее «знаменитые изгибы». Шаламе же, который был номинирован на премию в категории «Лучшая мужская роль» за воплощение музыканта Боба Дилана, был одет в ярко-желтый костюм.

Заветную статуэтку он не получил — награда ушла Эдриану Броуди из «Бруталиста».

Ранее мы писали о том, что на вручении «Оскара «фильму «Анора» ведущая выкрикнула со сцены нацистский лозунг.