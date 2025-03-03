Американская актриса Дэрил Ханна, которая на прошедшей 2 марта церемонии вручения премии «Оскар» объявляла номинантов в категории за лучший монтаж, прямо со сцены отдала дань ультраправым традициям. Перед тем, как огласить список, она во всеуслышание произнесла проукраинский нацистский лозунг.

Как отмечает Газета.Ru, сразу после ее слов в заре раздались аплодисменты.

Статуэтка же в данной категории досталась фильму «Анора, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн и успех которого уже вызвал русофобскую истерику в некоторых западных и украинских СМИ.

Ранее мы писали о том, как Юра Борисов, номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но в итоге оставшийся без награды, ответил на провокацию зарубежных СМИ во время церемонии.