Выяснилось, почему Кайли Дженнер не поддержала Шаламе на вручении премии

Американская звезда и возлюбленная актера Тимоти Шаламе Кайли Дженнер пропустила церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG). Как сообщает Radar Online, она была вынуждена сделать это из-за смерти близкого друга Хесуса Герреро.

По данным портала, Герреро скоропостижно и «неожиданно» скончался на прошлой неделе в возрасте 34 лет. Он был парикмахером-стилистом Дженнер, с которым она общалась достаточно тесно.

Тем временем церемония, на которую Шаламе пришел без Кайли, стала для него триумфальной — он получил заветную статуэтку за главную роль в байопике про певца Боба Дилана. На мероприятии актера сопровождала и поддерживала его мама Николь Флендер.

«Я знаю, что в нашем деле все решает субъективность, но я действительно и искренне стремлюсь к величию. Я знаю, что люди обычно так не говорят, но я хочу стать одним из великих. Меня вдохновляют великие», — сказал Шаламе в своей благодарственной речи после получения награды.

Ранее мы писали о том, что ведущий премии BAFTA посмеялся над Кайли Дженнер и Шаламе.