Илона Маска сравнили с Адольфом Гитлером из-за прически

Американский предприниматель и политик Илон Маск вновь стал героем соцсетей на нацистской почве. На этот раз пользователи обратили на его прическу — она напомнила им прическу Гитлера.

Как сообщает Times of India, снимок был сделан еще в 2021 году на заседании совета директоров газеты The Wall Street Journal.

«Парикмахер Илона такой: „Скажи, что ты хочешь“», — написал один из пользователей X, прикрепив ниже фотографии Маска и немецкого фюрера.

Впрочем, главарь НСДАП был не единственным человеком, у которого бизнесмен, как предполагается, мог скопировать стиль.

«Я не ожидал, что Илон выберет стиль Ким Чен Ына», — написал другой комментатор.

Также укладку Маска сравнили со стрижками членов музыкального коллектива Depeche Mode.

При этом миллиардер еще в 2021 году заявлял, что свою тогдашнюю прическу сделал себе собственноручно.

Ранее мы писали о том, что Маск обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его фотосессии для Vogue. А до этого самого Маска обвинили в симпатиях к нацизму.