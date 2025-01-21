В США наконец объяснили «нацистское приветствие» Илона Маска

Американский предприниматель Илон Маск, выступая с речью на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, спровоцировал очередной скандал — в порыве чувств он сначала прижал правую руку к сердцу, а затем вскинул ее в жесте, напоминающем нацистское приветствие. Впрочем, как пишет The Daily Beast, сторонники республиканцев быстро нашли объяснение экстравагантному поступку бизнесмена.

Все дело в том, считает консервативная ответственность, что Маск просто-напросто неловок по жизни — своим жестом он хотел выразить свою признательность Трампу и его сторонникам, однако получилось у него это своеобразно из-за переизбытка эмоций.

«CNN предполагает, что Илон сделал нацистское приветствие во время своей речи. Но это был жест, который значит: „Мое сердце с тобой“. Вот почему никто не доверяет фейковым СМИ», — написал один из известных блогеров.

Сам Маск свой поступок никак не прокомментировал. Другие пользователи Сети поспешили выразить мнение, что бизнесмен на мероприятии исполнил так называемый салют Беллами — этот жест также предполагает вскидывание правой руки вверх и осуществляется во время принесения клятвы верности флагу США.

Ранее мы писали о том, что на митинге в честь Трампа вслед за Маском на сцену выбежал его четырехлетний сын.