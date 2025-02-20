Маск обрушился с критикой на Зеленского из-за его фотосессии для Vogue

Американский предприниматель и политик Илон Маск раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за фотосессию для журнала Vogue. Свое мнение он высказал в микроблоге на платформе X.

Возмущение Маска вызвал тот факт, что Зеленский и его супруга Елена позировали перед камерами модного глянца в самый разгар боевых действий на Украине.

«Он занимался этим, пока молодые ребята гибли в окопах на фронте», — написал Маск.

Недавно стала известна и стоимость проживания Елены Зеленской в фешенебельном швейцарском отеле на курорте Сент-Моритц, куда женщина поехала отдохнуть. По данным СМИ, она составила 700 тыс. рублей в сутки. В гостиницу от трапа самолета ее доставили VIP-кортежем, и поначалу первая леди с уже истекшими полномочиями скрывала свое настоящее имя.