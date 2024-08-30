Илон Маск рассказал, почему США вскоре обанкротятся

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США приближается к банкротству. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X.

Как рассказал бизнесмен, гигантские госрасходы должны вызвать инфляцию и привести страну к краху.

«При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные государственные расходы — вот что вызывает инфляцию», — поделился Маск.

Стоит отметить, что государственный долг США продолжает увеличиваться. Летом текущего года он достиг отметки в 35 триллионов долларов. Согласно материалам западных СМИ, это может негативно отразиться на экономическом положении страны на международной арене.

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Также Илон Маск призвал президента Франции Эммануэля Макрона раскрыть причину ареста Павла Дурова.