Илон Маск призвал Макрона раскрыть причину ареста Павла Дурова

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом раскрыть тайну ареста создателя Telegram Павла Дурова. Соответствующий пост появился на странице американца в соцсети X.

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его ареста», — написал Маск в комментарии под публикацией французского лидера о задержании Дурова.

Напомним, Павел Дуров был задержан французскими спецслужбами в аэропорту Парижа 24 августа. По предварительной версии создатель Telegram обвиняется в соучастии по ряду преступлений из-за отказа в сотрудничестве с правоохранительными органами Франции. В настоящий момент программисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Президент Франции заверил, что «это ни в коем случае не политическое решение».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что за арестом Павла Дурова стоит Вашингтон.