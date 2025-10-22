Иерей Марковский оговорился, назвав 100 тыс. «небогоугодной роскошью» для женщин

Иерей Кирилл Марковский оговорился, назвав 100 тысяч «небогоугодной роскошью» для женщин. Об этом сообщает «Подъем».

В Сети завирусилось интервью священника, который считает, что женщинам не нужно много денег. По его словам, если у девушки появится большая сумма, то она повлечет за собой «страшные переживания» о предстоящих тратах. Более того, он предложил зарабатывающим 100 тысяч женщинам отдавать 90 на храм.

В беседе с журналистами священник признался, что оговорился. На самом деле, он имел в виду миллион рублей. Иерей уточнил: к соблазнам ведет доход, который во много раз превышает потребности человека.

«Я имел в виду зарплату в 1 миллион, как в начале сказал ведущий. Но не 100 тысяч, конечно. Жаль, что я не посмотрел видео перед публикацией. И 150 тысяч нормальная зарплата. Здесь дело не в сумме, конечно. Но если доход превышает во много раз потребности человека, это становится соблазном», — высказался Кирилл Марковский.

