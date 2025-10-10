«Помогите своей дочери, а сами умрите»: в РПЦ призвали пенсионеров продавать имущество для борьбы с абортами

В РПЦ призвали пожилых родителей продавать имущество и передавать деньги детям для борьбы с абортами. Настоятель Казанского храма в Иркутске отец Сергий считает, что пенсионеры уже «пожили», поэтому им нужно давать возможность жить внукам. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По мнению отца Сергия, родители должны заботиться о материальном положении детей. Он отметил, что продажа имущества может быть расценена как проявление милосердия и заботы о будущем поколении.

«Если вы так любите своих дочерей, ну, продайте свое имущество, чтобы она не убила вашего внука. Продайте свое имущество, помогите своей дочери, а сами умрите. Вы же уже пожили, знали, что такое любовь, что такое жизнь. Дайте возможность жить вашим внукам», - сказал отец Сергий.

Также представитель РПЦ подчеркнул — уверенность в обеспеченности детей поможет пенсионерам «уходить с миром».

Ранее в РПЦ предложили ввести десятину, чтобы на эти деньги содержать храмы и священников.