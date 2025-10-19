РПЦ будет лоббировать эту идею: мужчин хотят наделить правом запрещать делать аборты женщинам

Мужчины должны иметь право на законодательном уровне запрещать делать своим женщинам аборты. Такой позиции придерживается Русская православная церковь (РПЦ), передает ТАСС.

Позицию РПЦ по вопросу проведения абортов озвучил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, конституцией закреплено, что у мужчины и женщины равные права. Поэтому, как считает священнослужитель, оба родителя должны иметь возможность решать судьбу еще не родившегося ребенка.

«Отец не только должен иметь право голоса, он несет перед богом ответственность за защиту жизни своего чада. Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия — через беседу, привлечение пастыря, чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного — нерожденного младенца. Юридическое закрепление этого права отца — наша общая задача», — заявил Лукьянов.

Ранее представители РПЦ обратились на тему абортов к пенсионерам. Они предложили пожилым россиянам продавать свое имущество, чтобы «дать возможность пожить внукам».