«Попыток было много»: Валентина Матвиенко рассказала об атаках мошенников

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как ее пытались обмануть мошенники. По ее словам, происходило это много раз.

Спикер Совфеда отметила, что не единожды становилась мишенью для злоумышленников, но ей всегда удавалось избежать последствий.

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», — заявила Матвиенко и подчеркнула, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком.

На пленарном заседании Валентина Матвиенко отметила важность повышения уровня знаний о финансах россиян.

«Начинать это надо со школы, с детей. Будут дети предупреждены, финансово образованны. Они и родителей своих от чего-то уберегут», — цитирует слова спикера агентство РИА Новости.

Отметим, что жертвами мошенников становятся сотни людей, в том числе и звезды. Недавно юмористка Надежда Сысоева призналась, что злоумышленники завладели ее данными. Они смогли обмануть знаменитость, представившись работниками «сотовой службы».

Ранее стало известно, что мошенники пытались получить деньги от имени актера Гоши Куценко.