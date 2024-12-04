Действующий президент США Джо Байден уснул во время заседания Трансафриканского саммита в Анголе. РЕН ТВ публикует кадры, которые вызвали бурную общественную реакцию в соцсетях.

Политик сидел с другими участниками за столом, а в ходе речи спикера из Танзании приложил руку к лицу и оставался неподвижным. Даже когда мужчина уже закончил свою речь, глава Белого дома остался в таком же положении, прикрыв глаза.

Новый инцидент с Байденом породил множество мемов. Напомним, что пользователи Сети не раз замечали, что лидер государства любит поспать на официальных мероприятиях. В 2021 году он сидел с закрытыми глазами во время климатического саммита в Глазго, а в 2023 году задремал на прощании с погибшими от пожаров на Гавайях.

Ранее мы писали о том, что Джо Байден расплакался во время прощального ужина в Белом доме. Мужчина не смог сдержать слез, когда говорила его жена Джилл. Напомним, что совсем скоро пост президента США займет Дональд Трамп.

Также стало известно о том, что Джо Байден забыл название команды действующих чемпионов НБА во время чествования в Белом доме.