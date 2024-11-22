Джо Байден забыл название команды действующих чемпионов НБА во время чествования в Белом доме

Президент США Джо Байден забыл название клуба-чемпиона НБА «Бостон Селтикс» во время церемонии чествования в Белом доме. Видео с оплошностью политика опубликовало издание Daily Mail.

Летом 2024 года «Селтикс» в 18-й раз завоевали чемпионство НБА, вследствие чего накануне игроки и тренерский штаб клуба совершили традиционный для чемпионов НБА визит в Белый дом.

При этом в своей речи 82-летний американский лидер перепутал название «Бостона», назвав команду «Боллс». Такого клуба вообще не существует. Затем Байден уточнил название у спорстменов.

«Чемпионы НБА 2024 года, „Боллз“… Вы же „Селтикс“, да? „Бостон Селтикс“. Самый титулованный клуб в истории лиги, теперь ставший 18-кратным чемпионом»", — сказал политик.

После инцидента баскетболисты подарили 46-му президенту США майку и мяч.

Ранее мы писали, что Мелания Трамп отказалась идти на встречу с Байденами в Белом доме.