Уходящий президент США Джо Байден расплакался во время прощального ужина в Белом доме. Совсем скоро он уступит свой пост Дональду Трампу. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, на мероприятии Байден был «переполнен эмоциями». В своей речи он упомянул, что считает свое пребывание у власти «честью и гордостью всей жизни».

Слово на ужине предоставили и супруге президента Джилл. И пока она говорила, Байден плакал.

«То, что я наблюдала на протяжении более 40 лет, невероятно. Джо, то, что ты сделал за последние четыре года, захватывает дух», - отметила супруга Джо Байдена.

Напомним, что в выборах президента США в 2024 году победил Дональд Трамп. Он обошел Камалу Харрис, которая набрала 224 голоса с порогом в 270 голосов. Инаугурация президента США запланирована на 20 января. Это будет уже 60-я церемония в истории страны.

К слову, после победы Трампа некоторые звезды, которые поддерживали Харрис, предпочли уехать из Америки. Среди них Эллен Дедженерес, Ева Лонгория и Ричард Гир.

Ранее Дональд Трамп выдвинул ведущего Fox News на пост министра обороны США.