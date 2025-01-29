Двойнику Леонардо Ди Каприо Роману Бурцеву вручили удостоверение ветерана СВО. Об этом сообщает 360.ru.

Роман Бурцев уже пять месяцев находится в зоне СВО, где работает фельдшером в штурмовой роте и выходит на боевые задания. По словам Романа, за время нахождения в зоне СВО он похудел и теперь стал еще больше похож на голливудского актера. Из-за этого россиянин получил позывной Ди Каприо.

«На боевое задание идти не страшно, просто знаю, что ожидать. В первый раз было чувство неизвестности. В последний раз на боевом задании находились месяц и три недели. Только недавно вернулись», — высказался Роман.

По словам бойца, он подписал контракт с Минобороны со второго раза. В 2023 году Роман не смог пройти медицинскую комиссию.

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