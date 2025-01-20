«Своим надо помогать»: Михаил Пореченков высказался на тему СВО

Народный артист РФ Михаил Пореченков высказался на тему СВО. Его слова приводит aif.ru.

По мнению 55-летнего актера, победа в СВО будет за Россией. Артист уточнил, что хотел принять участие в спецоперации, однако его не взяли из-за возраста.

«Победа будет за нами. Все парни очень серьезные, геройские, все очень правильно настроены», — поделился Пореченков.

Знаменитость подчеркнул, что сегодня, когда страны Запада ополчились против России, нормальным людям видно, что «правда есть правда». Пореченков добавил, что сегодняшний конфликт, как лакмус, выявил предателей, потому что россияне прекрасно видят, «кто уехал, а кто помогает своей стране, переживает за нее».

«Моя позиция — своим надо помогать», — заявил он.

Напомним, Михаил Пореченков начал сниматься в кино в середине 90-х годов. Известность ему принесла главная роль в сериале «Агент национальной безопасности». Всего фильмография артиста насчитывает больше 80 ролей в кино и сериалах.

Ранее Михаил Пореченков высказался об уехавших из РФ.