Двойник Жириновского в зоне СВО получил в подарок квадроциклы от ЛДПР

Двойник Владимира Жириновского в зоне СВО получил в подарок квадроциклы от партии ЛДПР. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер Виктор Беломестнов, известный пародиями на Жириновского, уже несколько месяцев находится в зоне СВО. Партия ЛДПР подарила ему и бойцам бригады «Терек» новую технику.

«Эти квадроциклы доставляют провизию, водичку, бойцов, оружие. Бригада просила квадроциклы, которые были доставлены. Хочется всех поблагодарить», — сказал актер журналистам.

Напомним, Виктор служит штурмовиком в составе батальона «Скиф».

Ранее сына Владимира Жириновского выгнали с выставки, посвященной его отцу. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что суд отложил рассмотрение дела Алексея Блиновского и отправил запрос в Минобороны.