Двойник Жириновского в зоне СВО получил в подарок квадроциклы от ЛДПР
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Двойник Владимира Жириновского в зоне СВО получил в подарок квадроциклы от партии ЛДПР. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Актер Виктор Беломестнов, известный пародиями на Жириновского, уже несколько месяцев находится в зоне СВО. Партия ЛДПР подарила ему и бойцам бригады «Терек» новую технику.
«Эти квадроциклы доставляют провизию, водичку, бойцов, оружие. Бригада просила квадроциклы, которые были доставлены. Хочется всех поблагодарить», — сказал актер журналистам.
Напомним, Виктор служит штурмовиком в составе батальона «Скиф».
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