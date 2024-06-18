«Думал, сломаются уши»: Путин рассказал о поездке в Якутию в минус 50

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время одной из своих поездок в Якутск боялся отморозить уши. Фрагмент интервью в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Глава государства вспомнил этот случай во время встречи со специалистами, работающими на Дальнем Востоке.

«Я помню, зимой приезжал. Минус пятьдесят, до ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши», — сказал он.

Путин с иронией добавил, что его опасения не оправдались.

Напомним, что 18 июня президент России прилетел в Якутию с рабочей поездкой. В планах у главы государства встречи и ознакомление с достижениями региона. Он уже посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, где осмотрел выставку ИТ и творческой индустрии.

Ранее мы писали о том, что британский телеканал Sky News перепутал Якутию и КНДР, сообщая о визите Владимира Путина. На кадрах был запечатлен прилет главы государства в Якутск, но журналисты подписали их как прибытие политика в КНДР впервые с 2000 года. В итоге они поняли свою ошибку и удалили сюжет.

Также стали известны подробности Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Там выстроилась огромная очередь за футболками с цитатами президента Путина.