На ПМЭФ выстроилась длинная очередь за футболками с цитатами президента Путина

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выстроилась длинная очередь за футболками с цитатами президента России Владимира Путина. Как сообщает «Антиглянец» инициатива принадлежит дизайнеру Насте Задориной.

По информации портала «Мойка78», получить мерч с громкими цитатами президента можно совершенно бесплатно. На футболках можно увидеть фразы: «Мы враскорячку стоять не умеем, мы твердо стоим на ногах и всегда смотрим в будущее», «Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно», «Границы России нигде не заканчиваются», «Вести диалог с Россией с точки зрения силы – бессмысленно» и другие.

СМИ пишут, что аналогичные мерчи можно приобрели на выставке «Россия» в Москве. Но там за одну футболку придется заплатить до 3,7 тысячи рублей, а за толстовку – 6,5 тысячи рублей.

Ранее мы писали о том, что автографы Владимира Путина и Дональда Трампа продают на ПМЭФ за 5 млн рублей. Подписи оставлены на снимке, на котором политики пожимают друг другу руки. Отмечается, что подписи являются подлинными, но сделаны в разное время.

Также стало известно, что Маргарита Симоньян пошутила во время ПМЭФ на тему новшеств и повеселила гостей. Это произошло во время ее разговора с замминистра финансов Алексеем Лавровым.