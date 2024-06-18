Британский телеканал выдал кадры прилета Путина в Якутск за визит в КНДР

Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и КНДР, показав кадры с президентом России Владимиром Путиным у самолета. Об этом пишет РИА Новости.

На кадрах, которые разместил телеканал, запечатлен прилет российского лидера в Якутск. При этом Sky News описал их как прибытие политика в КНДР впервые с 2000 года.

Осознав свою ошибку, телеканал оперативно ликвидировал сюжет.

В настоящий момент Путин находится в Якутии. В рамках визита президент встретится с главой региона Айсеном Николаевым. Помимо этого, Путин собирается познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей в Якутии, обсудить развитие Дальнего Востока и реализацию программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Муравьев-Амурский 2030». После этого политик отправится в КНДР, где пробудет 18-19 июня с дружественным государственным визитом.

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