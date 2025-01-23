Сторонникам Трампа пришлось массово выбрасывать брендовые сумки ради встречи с ним

Сторонники президента США Дональда Трампа массово выбрасывали свои брендовые сумки, чтобы встретиться с ним после инаугурации. Об этом пишет издание The New York Sun.

По информации источника, улицы рядом с Capital One Arena в Вашингтоне, где 47-й президент встречался со своими сторонниками после инаугурации, были завалены дизайнерскими сумками. Уточняется, что пришедшие не знали о запрете арены, которое действует уже несколько лет: запрещено проносить на площадку сумки размером больше 12,8/18 см, а также рюкзаки, портфели и большие кошелки кроме медицинских и детских принадлежностей.

В итоге владельцы брендовых аксессуаров решили выбросить их. По словам очевидца — журналистки Стефани Рамирес из Fox 5 DC, граждане выкидывали на улицу свои сумки, стоимость которых достигала 36 тысяч долларов (около 3,5 млн рублей).

Напомним, Дональд Трамп и Джо Байден в понедельник вместе отправились в Конгресс США, где прошла церемония инаугурации. Трамп стал 45-м и 47-м президентом США.

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