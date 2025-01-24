Похожа на принцессу: беременная дочь Трампа появилась на инаугурации в сказочном платье

20 января состоялась инагурация 47-го президента США Дональда Трампа. Главу Белого дома в этот важный день пришли поддержать родные ему люди. Присутствовала на мероприятии и младшая дочь политика Тиффани, которая находится на шестом месяце беременности.

31-летняя Тиффани пришла на мероприятие в нежном образе принцессы. Девушка надела серое расшитое стразами вечернее платье с прозрачными рукавами и легким шлейфом. Наряд аккуратно подчеркнул животик дочери президента. Образ она дополнила макияжем с акцентом на глаза.

В нем Тиффани также снялась для социальных сетей. Снимки она разместила в своем аккаунте в социальных сетях.

Дональд Трамп был трижды в браке. В первый раз он женился на предпринимательнице и модели Иване Зельничковой, родившей ему сыновей Дональда и Эрика, а также дочь Иванку. В 1993 году президент США вступил в брак с актрисой Марлой Мейплз — у супругов появилась на свет дочь Тиффани. В 2005 году он взял в жены фотомодель Меланию Кнавс, которая младше его на 24 года. Спустя год у них родился сын Бэррон.

Ранее 17-летняя внучка Трампа Кай появилась на балу инаугурации в платье с кристаллами от Sherri Hill. Наряды дизайнера стоят в среднем $700 или 70 616 рублей.