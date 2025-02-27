Дочь скончавшегося голливудского актера Хэкмена высказала предположение о причине смерти

Американский актер Джин Хэкмен и его жена Бетси с собакой могли скончаться в результате отравления ядовитыми парами. Именно так считают их родственники.

Напомним — тела супругов и их питомицы были обнаружены 27 февраля в доме в Санта-Фе. При этом еще два пса, проживающих там же, остались живы.

Причины смерти пока не установлены. Полиция, по словам местного шерифа, не делает никаких выводов и находится в ожидании.

«Все, что я могу сказать — что мы находимся в процессе предварительного расследования случившегося и ждем одобрения ордера на обыск», — цитирует его заявление Radar Online.

Дочь Хэкмена же рассказала в беседе с TMZ, что рабочей находит версию с непредумышленным отравлением парами.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 93 лет умер шотландский актер Джеймс Мартин.